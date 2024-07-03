Хиллари Клинтон согласилась работать против избирательной кампании Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась работать против избирательной кампании Дональда Трампа совместно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, от лица которого с ней общались пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Как передает Day.Az, ролик пранкеры разместили в своем Telegram-канале.

От лица Порошенко Вован и Лексус предложили Хиллари Клинтон содействие, чтобы совместно добыть новый компромат на Трампа, напомнив, что у того могут быть проблемы в суде из-за мятежа 2020 года, а значит, его "можно атаковать с разных сторон перед выборами" и запросить, например, слушания в парламенте.

Клинтон предложение встретила одобрительно. "Хорошо. Что угодно, что только можно сделать, чтобы выступить против него. Я полностью за, потому что он очень опасный человек", - подчеркнула экс-госсекретарь США.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Трамп, занимавший ранее должность главы государства, уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев. Действующий президент США Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.

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