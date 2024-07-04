Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям

Международные организации должны дать правовую оценку военным преступлениям, совершенным военно-политическим руководством Армении, принять меры по предотвращению угроз миру, правам человека, в том числе правам ребенка.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики в социальных сетях.

"4 июля 2017 года жители села Алханлы Физулинского района - Гулиева Захра Эльнур гызы (2016 года рождения) и ее бабушка Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 года рождения) были убиты армянскими военными формированиями в результате обстрела из тяжелого артиллерийского оружия", - отмечается в публикации.

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