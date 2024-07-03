Подмена международного права чьими-то правилами дорого обойдется миру

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Международное право и правила международного порядка...

На размышления по этому поводу меня натолкнула статья посла Украины в Азербайджане, опубликованная на одном из азербайджанских сайтов, где он высказался о "пути к восстановлению мира, основанного на правилах международного порядка".

Это достаточно новый термин в международных отношениях, введенный как в дипломатию, так и в научный оборот относительно недавно. Должен отметить, что, несмотря на внешнюю безобидность, введение данного термина влечет за собой огромную опасность для человечества, катастрофические последствия и жертвы.

Для начала отмечу, что в войнах в Грузии в 2008 году и ныне в Украине виновны те, кто подменяет нормы международного права некими "правилами", а потом убеждают методично мировое сообщество, что "нормы международного права уже не действуют". Подобные нарративы необходимы, чтобы ограничить деятельность международного права, посеять хаос в международных отношениях, разобщить людей, народы и страны, развязать повсеместные локальные войны, а затем, предложив определенные "правила", заставить их беспрекословно подчиняться новому порядку, который должен прийти на смену нормам и принципам международного права.

Мы постоянно слышим, что "международное право устарело", "оно не соответствует требованиям сегодняшнего дня", "оно не способно регулировать международные отношения" и т.п. Все это попытки внедрения в умы людей мысли о том, что общество уже живет по "другим правилам", а международное право анахронизм...

Для того чтобы понять, чем это грозит людям, человечеству, необходимо осмыслить, что такое действующее международное право, которое еще пока никто не отменял, хотя и пытаются подменить.

Международное право - это продукт международного сотрудничества, совместной человеческой мысли, совместного разума. Нормы и принципы международного права принимались и приняты международным сообществом на протяжении столетий. Под международными соглашениями, являющимися источником международного права, стоят подписи глав государств и правительств. Устав ООН, принятый в 1945 году, Декларация о принципах международного права 1970 года, Хельсинкский заключительный акт от 1975 года и другие акты являются основой международного права, тем, на основе чего государства должны строить отношения друг с другом, в них содержатся основные принципы и нормы международного права.

Для неспециалистов позволю себе напомнить 10 основных принципов международного права, на основе которых должны строиться межгосударственные отношения. Это: принцип уважения государственного суверенитета и суверенного равенства государств; принцип неприменения силы и угрозы силой; принцип нерушимости государственных границ; принцип территориальной целостности государств; принципы разрешения международных споров мирными средствами; принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств; принцип уважения прав человека и основных свобод; принцип равноправия и самоопределения народов, который в Хельсинкской декларации 1975 года называется уже принципом права народов распоряжаться своей судьбой; принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом; принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву.

Простое их перечисление без комментариев позволяет осознать, в каком состоянии находятся отношения между государствами - членами ООН, что происходит с мировым сообществом в результате внедрения в сознание людей и государств тезиса о том, что можно жить и без международного права, по каким-то правилам. Правил, о которых мы перманентно слышим, но не имеем возможность даже почитать, никто не видел, не обсуждал, не принимал и не знает, в чем они заключаются. Все просто: уже открыто "окно Овертона" (специалисты меня понимают), которое обрабатывает сознание масс, и через определенное время никто не будет вспоминать про нормы международного права, а говорить только о правилах, неизвестно (а может и известно) кем установленных.

Так, например, давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов с тем, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, ставшего уже пережитком прошлого. Минская группа была создана для разрешения армяно-азербайджанского конфликта. Оказалась неэффективной, не нацеленной на разрешение конфликта на основе принципов ОБСЕ и провалила свою миссию. Теперь, когда конфликт разрешен, стороны идут к подписанию мирного соглашения, практически не пользуясь услугами посредников, а Минская группа забыта, никто не внимает призывам Азербайджана упразднить ее в соответствии с нормами международного права, так как нет предмета и задач, во имя достижения которых она была создана. Даже Республика Армения, заявляющая о желании подписать с Азербайджаном мирный договор, не приняла предложение Азербайджана о совместном обращении в ОБСЕ о ликвидации Минской группы и связанных с ней образований.

Пример последних грузинских событий показателен. Сопоставив события и вышеприведенные нормы международного права, можно наглядно проследить, как и какие из них нарушались.

Известно, что после освобождения своих оккупированных Республикой Армения территорий, Азербайджан столкнулся с информационно-идеологическим оружием армянских реакционных кругов Армении и ее покровителей, вовлеченных в орбиту враждебного отношения к Азербайджанской Республике. "В основе этого противостояния лежат отнюдь не нормы международного права, а личные болезненные амбиции", - подчеркнул, в частности, Президент Ильхам Алиев на недавней встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Продажа Францией оружия Армении до подписания ею мирного договора с Азербайджаном является новым провоцирующим элементом в отношениях между Баку и Ереваном. Франция должна была заключить сделку с Арменией о поставках оружия после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. "...Прискорбно, что, когда мы приближаемся к заключению мирного соглашения, такой шаг запутывает и еще больше усложняет переговоры", - об этом армянским СМИ сказал экс-сопредседатель от США бывшей Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

В мире примеров риторики и действий политиков и государств, противоречащих нормам международного права не счесть. Это результат открытого "окна Овертона".

Я вижу противодействие этому в глобальной смене риторики теми, кто хочет мира на земле. Надо попытаться государствам и политикам разговаривать друг с другом в соответствии с нормами международного права. Тогда мы сможем почувствовать, насколько меняется атмосфера в мире, тогда мы сможем выбраться из той пропасти, куда затягивают человечество те, кто пытаются разрушить мир и перекроить миропорядок.