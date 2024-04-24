Как обесценивается понятие «геноцид»

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Как правило, в преддверии даты 24 апреля слово "геноцид" начинает часто мелькать в медиа, в заявлениях политиков и обращениях правозащитных организаций. Этот год не стал исключением. К сожалению, благодаря спекуляциям вокруг "геноцида армян" понятие преступления против человечности было обесценено. И его ценность продолжает снижаться.

15 апреля некоторые из "ведущих мировых юристов и межпартийных британских парламентариев" направили открытое письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку и министру иностранных дел Дэвиду Кэмерону, с призывом поддержать Законопроект об определении геноцида, который в настоящее время обсуждается в Палате лордов. Этот законопроект, внесенный в парламент в конце 2022 года, направлен на создание независимого и беспристрастного механизма для предотвращения массовых злодеяний и обеспечения соблюдения Соединенным Королевством своих обязательств по Конвенции о геноциде 1948 года.

У меня не было возможности ознакомиться с законопроектом, поэтому в этой инициативе и в законопроекте не вижу ничего предосудительного, а мои суждения связаны со статьей, опубликованной 19 апреля на сайте небезызвестного германского Фонда Фридриха Эберта.

Статья называется "Кто должен решать, что является геноцидом?". Ознакомившись с ней, у меня создалось впечатление, что авторы и фонд своими выводами в очередной раз стремятся дезориентировать читателя в правовых вопросах, нанести основательный удар провозглашаемым демократическим сообществом принципам правового государства и верховенства закона.

Начинается она так: "Правительства, а не суды, должны оценивать риск геноцида и использовать все доступные средства для его (геноцида - Н.А.) предотвращения или прекращения"... Простите, а кто сказал или в каком правовом документе сказано, что "суды, должны оценивать риск геноцида и использовать все доступные средства для его (геноцида - Н.А.) предотвращения или прекращения"? Суды - это органы правосудия, и решения свои они выносят по уже свершившимся и в процессуальном порядке доказанным фактам.

Авторы вполне справедливо пишут, что "несмотря на то, что международные суды могут оценивать противоправные действия только после их совершения, политическое, экономическое и правовое вмешательство мирового сообщества необходимо задолго до того, как будет причинен какой-либо ущерб". Однако затем безапелляционно заявляют, что "к сожалению, правительства часто пытаются уклониться от своих международных обязательств, отказываясь классифицировать массовые зверства как "геноцид". Утверждая, что такие решения должны приниматься международными судами, они отказываются взаимодействовать с трибуналами, которые могли бы помочь предотвратить, остановить или наказать за подобные преступления".

Где, в каком международном соглашении (договоре) правительства брали на себя обязательства квалифицировать уголовные преступления?! И что означает взаимодействие международных судов с "трибуналами, которые могли бы помочь предотвратить, остановить или наказать за подобные преступления"? В функции правосудия, которые выполняют международные суды, не входит предотвращение и остановка действий, которые могли бы квалифицироваться как геноцид.

Авторы статьи пишут: "Однако международное право, особенно обязательство предотвращать геноцид, требует, чтобы именно правительства, а не суды, регулярно оценивали риск геноцида и использовали "все разумно доступные средства" для его предотвращения или прекращения". Еще одна попытка убедить нас, что не суды должны "оценивать риск геноцида и использовать "все разумно доступные средства" для его предотвращения или прекращения". А кто в этом сомневается? "Ведущие мировые юристы" - авторы статьи?

Нет, это лишь фразы прикрытия. Основные идеи и цели публикации кроются ниже.

Из статьи усматривается, что в Законопроекте об определении геноцида предусмотрена возможность признания министром иностранных дел Великобритании факта геноцида: "Согласно предлагаемому закону, если министр иностранных дел Великобритании не признает факт геноцида...". Простите, но ведь признание факта совершения преступления - это прерогатива суда. Это функция правосудия!

Авторы пишут, что "этот законопроект также направлен на создание практической основы для выполнения Великобританией своих обязательств по Конвенции о геноциде, способствуя предотвращению таких преступлений и наказанию за них посредством конкретных политических мер без ограничения внешней политики". Далее читаем: "Учитывая, что признание массового злодеяния геноцидом или преступлением против человечности часто вызывает политические и юридические споры, законопроект разрешает беспристрастному, независимому и аполитичному суду Великобритании выносить решение, когда все другие варианты исчерпаны". Т.е. после того, как министр иностранных дел Великобритании "не признает факт геноцида".

Таким образом, "ведущие мировые юристы" неоднократно в данной статье, манипулируя мнением читателя, подменяют понятие "признания геноцида" понятиями "предотвращения и остановки геноцида", приписывая функции судебной власти - власти исполнительной.

Завершается статья перлом: "Либеральный мировой порядок, основанный на правилах (!!! - Н.А.), переживает, пожалуй, самый опасный момент после окончания Второй мировой войны, поскольку давно (!!! - Н.А.) установленные международные законы все чаще подвергаются сомнению и часто нарушаются".

Вот этим, собственно, и занимаются авторы статьи и Фонд Фридриха Эберта, устанавливая для норм международного права "срок давности", нарушая и подвергая их сомнению, подменяя нормы международного права нигде не прописанными "правилами".