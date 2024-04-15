Страсти по мифу: Никол Пашинян загнал себя в угол

Автор: Акпер Гасанов

Тяжела и неказиста жизнь армянского популиста. Особенно, если он является премьер-министром. Никол Воваевич Пашинян является счастливым обладателем таланта популиста и статуса премьер-министра Армении. И потому ему регулярно приходится делать поистине смехотворные заявления, совершать немыслимые "финты ушами", а потом оправдываться за содеянное перед общественностью. Которая справедливо напоминает, что языком мести- не мешки ворочать.

Буквально на прошлой неделе, выступая в парламенте своей страны, Пашинян принялся рассуждать на тему отношений с соседними странами и переосмысления прошлого и будущего Армении. В итоге, он изрек, что "историческая Армения" и "реальная" противоречат друг другу и создают угрозы. По сути, это был призыв к отказу от всех существующих армянских мифов в пользу конструктивизма и реалий. Вроде бы, трезвая, как это не удивительно, прозвучала мысль.

Но, как это часто бывает с Николом Воваевичем, сказанное утром не означает сделанное вечером и наоборот. Тем более, что на следующей неделе предстоит ему пройти интересный тест на готовность в реальности бороться с армянскими мифами. Ведь, 24 апреля армяне всего мира погрузятся в общенациональный плач по "геноциду" в Османской империи.

Как известно, в 2015 году, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) был вынесен окончательный вердикт по данному вопросу, в котором говорится, что "геноцид армян" является не историческим фактом, а мнением, и по данному вопросу в академических кругах консенсус не достигнут и вряд ли будет достигнут. После принятия этого документа, все рассуждения официального Еревана, представителей мирового армянства и их наймитов в разных странах мира- это всего лишь дань армянской политической мифологии.

То есть, Пашинян может апеллировать к решению ЕСПЧ и отказаться от продвижения мифа о "геноциде" армян со стороны официального Еревана. Сказал же он, что от мифов пора отказываться? Сказал. Ну вот теперь пущай и докажет, что слова его имеют хоть какую-то ценность. Тем более, что и про важность нормализации армяно-турецких отношений Никол Воваевич порой что-то трещит. А продвижение этого процесса невозможно без отказа Армении от поддержки мифа о "геноциде" в Османской империи.

На Пашиняна, ясное дело, напирает армянская оппозиция. "Власти Армении своими речами и действиями фактически пытаются подать забвению факт "геноцида армян" в Османской империи", причитает член Республиканской партии Армении Тигран Абрамян. От члена сержиковской РПА, как и от ее руководства, ничего иного и ждать не стоило. Сам Саргсян и его окружение готовы играть на любой свирели, включая кожаную, дабы привлечь к себе внимание. Поэтому и речи Абрамяна были ожидаемы.

"В преддверии 24 апреля власти Армении решили пойти на очередную уступку, доказав всем, что они готовы отказаться от столь важного для страны процесса", - утверждает он. Расчет тут сделан на то, что армянское общество быстро возмутится и оперативно сметет действующую власть, порадовав тем самым "реваншистов". О том, что их рейтинг находится в пределах арифметической погрешности, сами "реваншисты" предпочитают не вспоминать. Они, получается, тоже живут мифами.

В любом случае, представителям армянской власти пришлось оправдываться. Тем более, что тамошние журналисты обратили внимание на то, что в одном из недавних выступлений Пашинян упорно называл события 1915 года в Османской империи "Мец Ехерн" ("Великое злодеяние") или "резней", ни разу при этом не употребив термин "геноцид". Ара, как такое понимать? Этим вопросом журналисты пытались пригвоздить к стене позора секретаря парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор" Артура Ованнисяна.

Пришлось ему вертеться, как ужу на сковороде. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян не отказывался от употребления слова "геноцид"", выдавил в итоге Ованнисян. Он, в итоге, поставил Пашиняна в идиотское положение. Ибо, Никол Воваевич вроде как от армянских политических мифов клянется избавляться, а тут получается, что он им следовать готов. Впрочем, была протянута Пашиняну и рука помощи.

"Нужно уточнить и зафиксировать имена всех жертв "геноцида армян" в Османской империи", заявил председатель постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Андраник Кочарян. Хорошо еще, что он не предложил их всех воскресить, выслушать и принять в ряды правящей в Армении партии. Но и без того, его умозаключение обнажило очень важное обстоятельство.

Получается, что нет у армянских мифотворцев списка имен тех, кого они называют "жертвами геноцида". То есть, цифра в полтора миллиона этих "жертв" берется от балды. А это и есть доказательство того, что придуман совсем уж нелепый и примитивный миф, от которого пора избавиться. Сумеет ли в итоге Никол Пашинян это сделать или снова он подтвердит свой статус балабола и популиста, словам которого не стоит верить- покажет самое ближайшее время. Уже в следующую среду все станет предельно ясно.