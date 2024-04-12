Безостановочные "финты ушами" Никола Пашиняна: в Баку ждут не слов, а дел

Автор: Акпер Гасанов

"Прекрасные слова сказал о вас утопленник... то есть, пардон, утопающий", эту фразу, в четырёхсерийном художественном телевизионном фильме "Большая перемена" произнес фотограф на свадьбе Петрыкина, блестяще сыгранный неподражаемым Владимиром Басовым. Прекрасные слова, в последнее время, озвучивает и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для которого грань между политическим утопленником и утопающим- тоже очень тонкая.

Но, давайте обсудим сказанное Николом Воваевичем. Выступая в парламенте своей страны, он говорил на тему отношений с соседними странами и переосмысления прошлого и будущего Армении. Начало, как видим, было выбрано правильное, интересное, перспективное. Далее, растекаясь мыслью по древу, Пашинян сказал, что "историческая Армения" и "реальная" противоречат друг другу и создают угрозы. Хм, снова здравая мысль! Что это такое с Пашиняном происходит, кто ему вколол укол адекватности?!

Дальше больше. Никол Воваевич вдруг прозрел до такой степени, что констатировал, что армянам нужно смотреть на мир с колокольни не "Ванского царства", а с колокольни сегодняшней Республики Армения. То есть строить государственность, опираясь на современные реалии, постоянные же апелляции к истории могут только навредить. Нет, ну это праздник прозрения какой-то, фестиваль смирения с действительностью!

Наконец, Пашинян умозаключил, что этот же подход применим к селу Воскепару (Аскипара). То есть, к селу, где армянские власти хотят провести делимитацию границы с Азербайджаном. И вот тут мы спотыкаемся о валун армянского бездействия. То есть, слов со стороны Пашиняна, и слов правильных и поразительно адекватных, много. А вот действий в указанном направлении мы пока не видим.

Наоборот, в парламенте Армении состоялись закрытые слушания по вопросу делимитации границы с Азербайджаном. Вице-премьер соседней страны Мгер Григорян заявил, что пока нет окончательного решения о том, откуда начнется делимитация. В то же время спикер парламента Армении Ален Симонян не исключил возможность отказа от подписания мирного договора с Азербайджаном. Что, кстати, забавно.

Ведь буквально на прошлой неделе тот же самый Ален Симонян опубликовал в соцсетях карту Армении, на которой указал населенные пункты, которые должны быть возвращены Азербайджану. Он же написал тогда о том, что "у Республики Армения есть четкая карта, в рамках этой карты мы стали независимыми, и это не подлежит обсуждению". То есть, мы и тогда тоже слышали вроде бы адекватные речи.

Вначале слышали. А потом, они сменились чем-то привычно неадекватным. Не все гладко и четко и с позицией самого Пашиняна. Ведь он так часто совершает "финты ушами", что сложно понять смысл этих маневров и их конечную цель. Вот и его нынешние речи о важности отказа от "мифической Армении" как-то идут вразрез с тем, что он ляпнул 10 апреля. А заявил он тогда о том, что "процесс делимитации границы с Баку не может начаться, пока стороны не определят, на основании каких карт проводить делимитацию".

В общем, тогда он вроде как затягивать вопрос предложил. Ну и как тогда реагировать на карту, которую иже разместил Ален Симонян? Как тогда реагировать на поездку самого Пашиняна в села Тавушской области Армении, в ходе которой он объяснил жителям, что их попытки сопротивления неизбежному могут привести к войне? Как, в конце концов, реагировать на нынешние речи Никола Воваевича о важности переосмысления прошлого и будущего Армении?!

Истина проста. Она состоит в том, что Азербайджан требует, чтобы Армения вывела свои войска из четырех приграничных сел Азербайджана, над которыми в советское время были азербайджанские флаги, там жили азербайджанцы, они были прописаны в Азербайджане, они получали зарплаты из бюджета Азербайджана, они ничем не отличаются от всех остальных азербайджанских сел.

Четыре приграничных села в настоящее время имеют такой же статус оккупированных территорий, как это было в Карабахе. Со всеми вытекающими из этого последствиями. И Николу Пашиняну, как никому другому, должны быть понятны эти возможные последствия. Ведь это он когда-то кричал о том, что "Карабах-это Армения и точка" и плясал в состоянии изрядного подпития в оккупированной на тот момент Шуше.

Он довел дело до войны, по итогам которой Азербайджан вернул себе Шушу и многое другое. А потом, в сентябре прошлого года, Азербайджан провел блестящую анти-террористическую операцию, в течении суток разгромив все армянские незаконные вооруженные формирования и водрузив свой флаг в Ханкенди. Так что, Николу Воваевичу нужно уже как-то оперативнее переходить от "финтов ушами", которые включают и адекватные речи, к реальным шагам по удовлетворению справедливых требований официального Баку. Тем более, что грань между политическим утопающим и политическим же утопленником для него- реально очень тонкая.