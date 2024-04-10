Перевоспитание Никола Пашиняна: Армения понимает только язык силы

Автор: Акпер Гасанов

Характерной особенностью политической деятельности нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна является его готовность, я бы даже сказал маниакальное стремление совершать бесконечные спринтерские забеги по полю с граблями, после чего, потирая набитые на лбу шишки, мы раз за разом наблюдаем признание им новых реалий.

Очередная демонстрация следования Пашиняна этому своему кредо мы увидели сегодня.

"Залогом дальнейшего развития суверенитета и государственности Армении является нормализация и углубление отношений с соседями, что, однако, сопровождается как внутренними, так и внешними вызовами", заявил он во время обсуждения в парламенте отчета об исполнении 5-летней программы армянского правительства (2021-2026 гг.) за 2023 год . Мысль, что и говорить, не первой свежести. В Баку и Анкаре давно открыто призывали Ереван именно к проведению такой политики.

Причем, призывы эти имели место сразу после победы в Армении "шашлычной революции", по итогам которой Пашинян и стал армянским премьер-министром. Но он тогда пошел иным путем. Пашинян выбрал конфронтацию, поддержку карабахского сепаратизма, заигрывание с карабахской хунтой. Дошло, в конечном итоге, и до его откровенных провокаций на условной армяно-азербайджанской границе. К примеру, именно это произошло летом 2020 года в товузском направлении.

Да, это была осознанная провокация с армянской стороны, что признали и многие политики из РА, включая второго ее президента Роберта Кочаряна. Таким образом, Пашинян хотел прозондировать почву на предмет вероятности вовлечения в армяно-азербайджанский конфликт России и ОДКБ. Вовлечь их тогда не удалось. После чего, Пашинян пошел на более серьезную провокацию, речь шла об обстреле позиций азербайджанской стороны, которая привела к 44-дневной войне.

Также напомню, что Пашинян к тому времени уже успел устроить пьяные танцы в Шуше и заявить, что "Карабах - это Армения и точка". Как-то все это, мягко говоря, не укладывается с его сегодняшней речью о важности нормализация и углубления отношений с соседями. Кстати, Никол Воваевич на сей раз намекнул на внешние и внутренние угрозы. И тут совершенно очевидно, что это - очередная попытка словесной манипуляции.

Ведь, одним из этих вызовов, как отметил премьер-министр, Армении "конечно же, является продолжающаяся агрессивная политика Азербайджана, которая выражается в риторике, пограничных провокациях, постоянной оккупации суверенных территорий Армении, приобретении оружия на десятки миллионов и так далее". Поразительная наглость! Совершенно очевидно и бесспорно, что политика официального Баку всегда была мирной и основанной на важности уважения международного права.

Есть архив заявлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который до 44-дневной войны указывал на важность уважения Арменией территориальной целостности нашей страны, необходимость соблюдения Арменией резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Пашинян тогда пошел иным путем. Это был путь провокаций, основанный на ошибочном представлении о существующей реальности.

В итоге, именно по причине неадекватной оценки Арменией положения дел в мире, началась 44-дневная война, в ходе которой по прямому приказу Пашиняна имели место ракетные удары и артиллерийские обстрелы мирных азербайджанских городов - Гянджи , Барды, Мингечаура. В их результате погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей. Эти преступления тоже никак не укладываются в логику сегодняшних заявлений премьер-министра Армении.

Но даже после всего этого, победив в 44-дневной войне, Азербайджан предложил Армении мир. Включавший и вывод всех незаконных армянских формирований их Ханкенди и иных, на тот момент остававшихся под контролем карабахской хунты, территорий нашей страны. Пашинян на это не пошел. Он предпочел финансировать и вооружать карабахских сепаратистов. Тех самых, которых сегодня обвинил в попытке его свержения.

"Есть данные, даже доказательства того, что группа сепаратистов Карабаха хотела захватить власть в Армении", изрек он сегодня. Серьезно?! А кто им все послал оружие и кто их финансировал из госбюджета Армении, кто не задействовал все имеющиеся рычаги давления на них, дабы добиться мира? Кто инициировал антиазербайджанскую клеветническую кампанию в ПАСЕ, Европарламенте после того, как была блестяще проведена однодневная антитеррористическая в Карабахском экономическом регионе нашей страны?!

Это все сделала пашиняновская Армения, которая не постеснялась вынести вопрос введения санкций против Азербайджана на слушания в Совбезе ООН.Санкций против страны, которая восстановила свою территориальную целостность, победив сепаратизм и терроризм! При этом, до сих пор представители официального Еревана несут чушь и ложь про "этнические чистки" в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Да, Пашинян и его команда были, есть и будут теми, кто привык врать и лицемерить безостановочно.

Они понимают только язык силы. а сила - за Азербайджаном. Потому мы и слышим "миролюбивые" речи Пашиняна. Последуют ли за ними реальные шаги на пути к миру? Время покажет. Но и на такой вариант развития событий армянская власть вынуждена будет пойти не по своей воле, а ввиду понимания неспособности противодействовать справедливым требованиям Азербайджана.