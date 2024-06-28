Западный взгляд на Южный Кавказ возвращения азербайджанцев в Армению не предусматривает

На днях в ПАСЕ снова звучали претензии к Азербайджану, требующему от Армении привести в порядок Конституцию. Озвучила их армянская делегация, а так как нашей делегации в Парламентской Ассамблее нет, ответить ей было некому. Но и без специальных возражений каждому должно быть ясно, что невозможно подписывать мирный договор со страной, которая на уровне Конституции претендует на твои земли. Нет никаких гарантий, что следующий глава Армении не аннулирует мир и не вернется к политике аннексии. Нас пытаются убеждать, что мы сгущаем краски. Но это не так.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Если наши претензии кажутся соседям несерьезными, тогда и мы тоже можем внести в свою Конституцию положение об исторических землях Азербайджана. Посмотрим, как им это понравится. Как я понял, они не хотят менять свою Конституцию и удалять токсичные моменты. Сейчас речь идет о каком-то референдуме. Но мы понимаем, чем он закончится. И лично я, как гражданин страны предложил бы в случае сохранения в Конституции Армении претензий на наши земли добавить и в Основной закон Азербайджана соответствующие положения.

Армянская сторона пытается выдвигать нам зеркальные обвинения, мол, в нашей Конституции тоже содержатся какие-то претензии к Армении. Ничего такого на самом деле нет. В Конституции делается отсылка к Конституционному Акту о восстановлении государственной независимости Азербайджана от 18 октября 1991. В Акте указывается, что Азербайджан восстанавливает свою независимость, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и на преемственности демократических принципов и традиций. Вот и все. Преемственность принципов и традиций - и ни слова о территориях. Между тем, армянская независимость отталкивается конкретно от "воссоединения" Армении с частью международно признанной территории Азербайджана.

Армянские политики и эксперты считают, что отсылка к АДР означает отсылку к границам Демократической Республики. Это домыслы.

Мы не ожидаем, что кто-то в мире обратит внимание на токсичность армянской Конституции и признает, что это является реальной помехой достижению мира. Мы никогда не слышали критики в адрес Армении ни по поводу ее Конституции, ни по поводу этнических чисток азербайджанцев в этой стране. Зато к Азербайджану у западных чиновников всегда имеются претензии. На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался за возвращение армян в Карабах без предварительных условий и за освобождение арестованных сепаратистских лидеров.

Если брать в мировом контексте, то тема прав беженцев, конечно, важна Да, существует гуманитарное право, люди имеют права жить в своих домах и так далее. Но если проецировать эти претензии конкретно на наш регион, ситуация меняется, так как международное право и принципы справедливости превращаются в инструмент спекуляций.

Объясню. Западные чиновники, требуя безусловного возвращения армян в Карабах, никогда не упоминают о праве более чем 200 тысяч азербайджанцев на безусловное возвращение на земли своих предков в Армению. То, что об этом не хочет слышать Армения, это понятно. Но как быть с объективностью и непредвзятостью западных чиновников, которые в последние недели начали поднимать этот вопрос, даже не вспоминая при этом об аналогичных правах азербайджанских беженцев из Армении? Если бы эти господа говорили о праве на возвращение на свои земли не только армян, но и азербайджанцев, у нас не было бы к ним никаких вопросов. Это было бы нормально. Карабахский конфликт привел к появлению около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Мы знаем, что такое покинуть свой дом, что значит все потерять.

В Азербайджане возмущаются не тем, что в Штатах или Евросоюзе заботятся о добровольно покинувших Карабах армянах. В Азербайджане возмущаются тем, что при этом полностью игнорируются права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении. На мой взгляд, возмущение азербайджанского общества вполне обосновано и справедливо. В сегодняшних претензиях в адрес Азербайджана угадывается некая тенденция, некое видение будущего нашего региона, которое имеется у западных интересантов. И возвращение азербайджанцев в Армению в этом видении явно отсутствует.

Не будем забывать, что в Азербайджане после Второй карабахской войны была подготовлена очень широкая и грамотная программа реинтеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество. Армянское население было информировано об этой программе. Она была подготовлена на очень высоком уровне с привлечением авторитетных международных экспертов и получила высокую оценку на мировом уровне. Был применен весь передовой опыт, который имеется в мире в данной сфере. Базовым принципом данной программы было принятие желающими продолжать жить в Азербайджане этническими армянами азербайджанского гражданства, подчинение законам и Конституции Азербайджанской Республики. Выполнение этих совершено правомерных условий обеспечивало бы армянскому населению Карабаха все гражданские и социальные права, которыми обладает каждый житель страны, независимо от национальности и вероисповедания. Во всех регионах Азербайджана действуют одинаковые законы, и они обязательны для всех, кто желает проживать в нашей стране, в том числе и для армян.

К реинтеграции армяне Карабаха приглашались на самом высоком уровне. Неоднократно Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично говорил об этом. Он не раз в своих выступлениях и интервью подчеркивал, что лица армянской национальности могут спокойно и безопасно продолжать жить на территории Азербайджанской Республики, став ее полноправными гражданами.

Понятно, что для того, чтобы благие намерения Баку осуществились, требовался полный вывод незаконных армянских вооруженных формирований и подразделений ВС Армении, находившихся в зоне ответственности РМК. Азербайджану пришлось самому решить эту задачу. И я хотел бы особо обратить внимание на то, что азербайджанская сторона не чинила препятствий для выхода из страны сдавших оружие членов этих бандформирований. Но мы не ожидали, что за разоруженными боевиками потянется и мирное население. Армяне Карабаха сами приняли такое решение. Их мотивы понятны. Часть жителей Карабаха армянской национальности так или иначе была причастна к сепаратистскому движению и оккупации азербайджанских территорий, часть непосредственно участвовала в 44-дневной войне и так далее.

Должен подчеркнуть - отказ от реинтеграции и выезд в Армению это был добровольный выбор армянского населения Карабахского региона. Никто не заставлял их покидать свои дома... Хотя нет, это не совсем так. Имел место определенный внешний прессинг, но не с азербайджанской стороны. При выезде, на лачинском ППП многие армяне признавались, что им было указано собирать чемоданы и ехать в Армению. То есть имелась определенная директива, установка. Кому-то, видимо, требовался новый инструмент давления на Баку.

К сожалению, мы уже привыкли к тому, что накануне проведения в нашей стране крупных международных мероприятий усиливается давление на Азербайджан, ширятся спекуляции различного толка. Не сомневаюсь, те же процессы идут и сегодня в связи с предстоящим в ноябре климатическим саммитом СОР29. Просто сейчас все это происходит уже не так открыто и демонстративно. Те, кто желают диктовать условия, лишились такого козыря, как карабахский конфликт, а Азербайджан, одержав военную победу, значительно поднял свой международный авторитет. Удивляюсь, когда слышу старые нарративы, когда вижу явное непонимание произошедших перемен. Те, кто пытается затевать прежние игры вокруг Азербайджана, должны понимать всю безнадежность этих усилий. Азербайджан - очень серьезная страна, а руководит ею такой политик, как Ильхам Алиев. Наш Президент это политик высокого уровня, имеющий монолитное единство со своим народом. Наверное, внешние игроки не могут во все это поверить. Или же не могут всего этого простить.

Азербайджан не сделал ничего плохого, не захватывал чужих территорий, не совершал этических чисток, не разрушал города у соседей. Все его шаги находились и находятся исключительно в рамках международного права. Защита своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности - неотъемлемое право любого члена международного сообщества. Мы этим правом воспользовались.

Не буду говорить, что ситуация простая. Если множатся настойчивые заявления о необходимости беспрепятственно вернуть армян в Карабах или освободить военных преступников, значит, разворачивается кампания определенной направленности. Но Азербайджан всегда просчитывает ситуацию наперед и готов к любым поворотам. Кроме того, он не одинок. У него есть настоящие друзья, союзники и хорошие соседи. Стоит напомнить также о Движении неприсоединения, Организации тюркских государства. Тем не менее, мы всегда стремимся к диалогу и выступаем за переговоры, за то, чтобы они продолжались в любой ситуации. Такова наша позиция, и я верю, что она приведет нас к достижению всех поставленных целей.

Лейла Таривердиева