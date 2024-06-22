Сепаратист и сокрыватель доходов

Автор: Байрам Эльшадов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в очередной раз привлек к себе внимание своими антиазербайджанскими высказываниями и стремлением подорвать усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

В этот раз Боррель решил поспекулировать на теме гарантии прав на возвращение армян в Карабах. Не утруждая себя предварительной подготовкой, он сделал вывод о том, что Азербайджан не хочет или препятствует этому процессу. Но почему тогда были предложены инициативы и программы, которые облегчили бы армянам реинтеграцию в Азербайджанское общество? На этот вопрос, конечно же, глава европейской дипломатии не ответит, так как это подорвало бы его ложный нарратив.

Кстати, на ложь Борреля уже ответили в МИД Азербайджана.

"К сожалению, этот ответ - очередная попытка Верховного представителя ЕС угодить армянам, а также продвигать нарратив, не имеющий под собой ни морального, ни фактического основания. Мы отвергаем эти ложные и подстрекательские утверждения", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Главный дипломат блока уже не в первый раз позволяет себе весьма сомнительные высказывания в адрес Азербайджана и по ситуации вокруг Карабаха. Из раза в раз Боррель позволяет себе искажать реально существующую информацию и демонстрировать предвзятый подход к геополитическим вопросам на Южном Кавказе.

Высказывания Борреля кажутся странными по двум причинам. Во-первых, меняющаяся на сегодняшний день динамика на Южном Кавказе указывает на то, что ситуация между Баку и Ереваном улучшается и это должно давать повод для оптимизма Боррелю.

Во-вторых, Жозеп Боррель никогда не выражал свое мнение об азербайджанских беженцах, о сложностях, с которыми пришлось столкнуться им и стране. И такая двоякая позиция показывает, что Жозеп Боррель является сторонником сепаратизма, в частности, армянского.

И по этому его открытая антиазербайджанская позиция показывает, что достижение устойчивого мира не входит в интересы главного дипломата ЕС. Именно под его руководством дипломатические усилия ЕС получили такое направление, которое сильно ударило по отношениям между Баку и Брюсселем.

Деструктивные действия главы европейской дипломатии проводятся как через Европейскую Коммисию, так и через Европейский Парламент. При этом, если говорить о Европарламенте, то этот орган прекрасно извествен своими коррупционными схемами, в которых также фигурируют и армяне.

В чем причина такого поведения? Возможно дело в том, что Боррель сам является сторонником сепаратизма. Политическое прошлое Борреля было весьма интересным и богатым на события. С самого начала карьеры он был привержен коммунистическим идеям. В 1974 году он стал членом Социалистической партии Испании, которая секретно являлалсь членом Коммунистического Интернационала.

Затем он проработал на нескольких позициях в испанском правительстве, после чего, в 1986 году, он стал членом парламента от Барселоны, где и проработал до 2004 года. К слову, он был одним из противников независимости Каталонии, так как каталонец выступающий против независимости - отличная реклама, которая дает возможность быстро подняться по карьерной лестнице. После этого началась его карьера на европейском уровне, где он стал главой Партии Европейских социалистов. После этого, возглавляемая им партия начала активно поддерживать сепаратистские партии, функционирующие в Испании.

Некоторое время назад ряд СМИ распространил информацию, что после 2024 года, когда Боррель оставит пост главного дипломата ЕС, он намеревается возглавить Каталонию. Да, ту самую, которая так стремится отделиться от Испании.

Еще один момент, на который хочется обратить внимание, связан с ошибками, которые допустил Боррель за годы своей карьеры. К примеру, в 2018 году комиссия по ценным бумагам Испании оштрафовала политика за инсайдерскую торговлю акциями. А еще раньше, он был наказан за то что не предоставлял налоговые декларации с 1982 по 1987 годы. Другими словами, господин Боррель показывает весьма гибкий подход к следованию букве закона в том, что касается его личного обогащения.

И если посмотреть на жизненный путь и карьерные цели Борреля, становится очевидно, что сепаратизм и девинатные политические взгляды являются для него нормой. Именно по этой причине он так и стремится вновь разжечь надежду в Армении. Но реальность такова, что сепаратизм в этой части мира остался в прошлом и это не изменится.

А то что Боррель желает поддержать или поспособствовать сепаратизму где-либо еще, является его личным делом. Его заигрывания с сомнительными политическими идеями, показавшими свою несостоятельность создают почву для международного напряжения и конфликтов. Однако, в случае Борреля, как показывают примеры из его жизни, это не является проблемой. Главное - личное обогащение и продвижение.