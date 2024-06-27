ПАСЕ превратилась в сцену для отплясывания "берда"

Автор: Лейла Таривердиева

Когда азербайджанскую делегацию лишали полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы, делалось это под предлогом демагогии о правах человека, которые якобы нарушаются. Однако уже тогда было ясно, что сделано это было с целью обеспечения комфорта в лоббировании армянских интересов. Отсутствие представителей Азербайджана создало для армян и кормящихся от армянской кормушки депутатов ПА комфортные условия. Теперь им не приходится отбиваться от возражений и неоспоримых доводов азербайджанской стороны, и это так удобно.

Во вторник на очередном заседании сессии ПАСЕ в Страсбурге выступила член армянской делегации Арусяк Джулакян. Дама обвинила Азербайджан в отступлении от каких-то там достигнутых ранее договоренностей и в претензиях к Конституции Армении. Джулакян заявила, что Армения признает территориальную целостность всех своих соседей за пределами собственных 29743 квадратных километров, а Конституция РА и ее изменения - это внутреннее дело Армении. Помимо этого она высказала безумную мысль о том, что Баку, дескать, собирается после СОР29 "предпринять новую агрессию против РА", о чем говорят сообщения МО Азербайджана о нарушениях режима прекращения огня. Следуя логике Джулакян, в интересах мирного процесса азербайджанская сторона должна умалчивать об армянских провокациях, то есть не обстрелы азербайджанских позиций из Армении, а сообщения о них тормозят мирный процесс. Очень интересная логика.

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Было сказано много всякого, и докладчик осталась очень довольна собой. Если бы на заседании присутствовала азербайджанская делегация, на прозвучавшую ложь и инсинуации был бы дан ответ, и армянам зал перестал бы казаться таким комфортным. Дать представительнице Армении по губам за обман международного сообщества было некому. Произнесенный спич был усвоен и переварен. Для того лоббисты и сочувствующие и добивались отлучения азербайджанцев от ПАСЕ. Песни о правах и выборах - это было лишь художественное сопровождение, призванное прикрыть истинные цели поведения Ассамблеи.

Впрочем, чему удивляться. Если в 1992 году лобби удалось добиться принятия 907-й поправки против подвергшегося военной агрессии Азербайджана, несложно представить степень раздражения в проармянских западных кругах к выигравшему войну Баку. К сожалению, это не преувеличение. Национальные делегации в ПАСЕ лишают полномочий только за очень серьезные провинности их стран, провинности международного характера. А официальные причины лишения голоса азербайджанской делегации не были даже внятно озвучены.

На неофициальном же уровне всем и все было ясно с самого начала. Тишина в ответ на выступление армянского делегата говорит о себе очень громко.

По поводу того, что Конституция Армении не является внутренним делом Армении, уже было достаточно сказано. Азербайджан не имеет претензий к этому документу целиком, наши претензии связаны лишь с преамбулой, отсылающей к Декларации о независимости. Претензии к формирующим Конституцию РА "фундаментальным принципам армянской государственности и общенациональным целям, закрепленным в Декларации о независимости Армении". Потому что Декларация провозглашает независимость республики, "основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"".

При наличии этого положения в Основном законе страны признание территориальной целостности Азербайджана со стороны Еревана превращается в ничто. Напомним, что о признании целостности Азербайджана говорили даже Кочарян и Саргсян. Поэтому сегодняшнее признание ничего не значит для нас. Это просто слова, причем, предназначенные не азербайджанской стороне, а сторонним слушателям, которые не в курсе сути вопроса и лишь слышат, что Ереван предлагает подписать мир через месяц, а Баку отказывается. Для посторонних все прозвучавшее в ПАСЕ выглядит именно так. А противоположного мнения из-за отсутствия оппонента никто не услышал.

Кстати, в выступлении Джулакян прозвучал один любопытный момент. Она обвинила Баку в том, что он, дескать, начал "вмешиваться" во внутриармянский дискурс касательно Конституции еще в 2018 году. О чем это говорит? Нет, не о коварстве Азербайджана, а о том, что, придя к власти, Никол Пашинян сразу начал делать попытки избавить Армению от токсичного документа, который, как он понимал (в чем не может быть сомнений), не даст ей выйти из региональной изоляции при любом раскладе. Шесть лет премьер Армении пытается это сделать и каждый раз натыкается на сопротивление зомбированных масс, которыми руководят не разум, а инстинкты. Ему можно только посочувствовать. Сегодня уже понятно, что подверженное иллюзиям армянское общество к референдуму по Конституции не готово и не будет готово еще очень долго. А удаление токсичных положений из документа является одним из основных условий Азербайджана. Согласиться на подписание мира без устранения территориальных претензий из принципов армянской государственности Баку не может. Такой мир будет неустойчивым, при этом для всех, особенно для проармянского западного клуба мирный договор будет флагом, которым они станут размахивать всякий раз, когда Азербайджану придется отвечать на никем "не замеченные" армянские провокации. Вот как сегодня. Армянская сторона обстреливает позиции Азербайджанской армии, а в ПАСЕ нас обвиняют в нагнетании напряженности. Можно представить себе шум, который будет сотрясать международные организации в подобных ситуациях после подписания мирного договора.

На днях бывший посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп в своем аккаунте в соцсети Х очень осторожно и дипломатично высказался, указав, что заявления Баку по поводу проблем в армянской Конституции не являются необоснованными. В качестве прецедента разрешения подобных ситуаций британский дипломат привел изменения, внесенные в Конституцию Ирландии в связи с подписанием в 1998 году британо-ирландского Белфастского соглашения, которое положило конец тридцатилетнему кровопролитию в Северной Ирландии. Надо сказать, что правительство Ирландии провело референдум быстро, без длительных предварительных прений и дискуссий в обществе. Дублину не пришлось уговаривать свой народ и объяснять преимущества мира. Ирландцы поступили мудро, без истерик согласившись на удаление из своей Конституции положений, которые в будущем могли привести к новому кровопролитию.

Все эти аргументы были бы озвучены на сессии ПАСЕ, если бы азербайджанских депутатов предусмотрительно не отдалили от работы Ассамблеи.

Прозвучал бы и ответ на предложение Пашиняна создать комиссию по расследованию инцидентов на границе. В такой комиссии не будет смысла. Вдоль границы на армянской стороне постоянно курсируют две сотни наблюдателей мониторинговой группы Евросоюза. Эта группа вооружена всеми необходимыми средствами для фиксирования и расследования инцидентов. При этом европейцы в противовес заявлениям Минобороны Азербайджана в один голос утверждают, что никаких нарушений режима прекращения огня со стороны Армении не наблюдается. Стоит ли создавать какую-то комиссию, если у армянской стороны столько адвокатов и защитников, уже объявивших ее неподсудной?

Соседям следует понять, что Азербайджан не намерен тратить время и добиваться, чтобы нарушители назывались поименно и публично наказывались. Азербайджану нужно, чтобы провокации просто прекратились, кто бы их не заказывал и не осуществлял - армянские власти или армянская оппозиция. И заморачиваться на дискуссиях и расследованиях, итог которых при такой группе поддержки у Армении известен заранее, нет смысла. Это пустая трата времени.

Еще со времен апрельских боев 2016 года вдоль условной границы с армянской стороны и на линии соприкосновения в Карабахе начали устанавливаться средства наблюдениях, призванные якобы фиксировать факты нарушений. За все эти годы не приходилось ни разу видеть какого-то отчета о происходящем. Оккупанты стреляли по нашим солдатам, по прифронтовым селам, убивали детей и стариков, но никогда и никто не обвинил их в содеянном. Даже в период пребывания в Карабахе российских миротворцев в бюллетенях МО России ни разу не было ничего об обстрелах сепаратистами наших позиций. Это поразительная загадка природы.

Что же касается отсутствия реакции официального Баку на предложение Пашиняна подписать мирный договор уже в июле, то тут все просто. Баку не реагирует на несерьезные предложения. Президент Азербайджана ясно и четко обозначил наши "красные линии" - без изменений в Конституции Армении подписание мира невозможно. Продолжать после этого повторять с каждой трибуны о готовности Еревана подписать документ хоть завтра, это всего лишь дешевый самопиар и введение в заблуждение международной общественности.

Одним словом, последнее заседание ПАСЕ как нельзя рельефно продемонстрировало, почему азербайджанская делегация была удалена из Ассамблеи - чтобы превратить эту площадку в сцену для отплясывания "берда".