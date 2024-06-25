Человек с лопатой

Автор: Лейла Таривердиева

Пиар - это один из инструментов формирования политического имиджа. Это нормально и не вызывает вопросов. В идеале, за политика должны говорить его дела и таланты, но не каждому это дано, поэтому большинство прибегает к пиару. Однако выстраивание пиар-кампаний тоже требует умения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, например, никогда таким умением не обладал. Поэтому его пиар-акции чаще всего вызывают усмешку.

На прошлой неделе он пиарился поездками на велосипеде. Казалось бы, прекрасное начинание - глава правительства использует экологически чистый транспорт, тусуется среди граждан. Но в армянских пабликах этот его шаг вызвал не умиление, а сарказм. Видимо, армянскому премьеру следует нанять профессионального пиар-менеджера, который мог бы советовать ему, что делать нужно, а чего делать ни в коем случае нельзя.

Накануне Никол Воваевич провел очередную пиар-акцию - разместил на своей странице в Facebook ролик, снятый в 2016 году, после апрельских боев. Он и еще несколько мужчин работают лопатами. Происходит это представление на территории тогда еще оккупированного Джебраильского района Азербайджана. Напомним, что основные события "четырехдневной войны" разворачивались как раз в направлении этого района. Пашинян утверждает, что снимал неизвестный, который и передал ему этот ролик после его недавнего бурного выступления в парламенте.

Ну, положим, зная пристрастие Пашиняна к пиару, мы не верим, что ролик был снят случайно и провалялся где-то восемь лет. Никол держал его про запас, на случай, когда обвинения в предательстве и отсутствии патриотизма начнут переходить границы. Одна из основных претензий к Пашиняну заключается в том, что он, дескать, не служил в армии и не воевал. На эти претензии он всегда отвечал, что все это вранье, и после апрельских боев он в отряде добровольцев был на оккупированных территориях и даже поработал там лопатой. Теперь настало время продемонстрировать народу, как это было. Видео с субботником (а иначе это представление не назовешь) на оккупированных территориях пришлось очень кстати. Пашинян показал своему народу, что никакой он не предатель и очень даже патриотичный политик. Вон какую траншею выкопал, вон как лихо орудует своим ручным шанцевым инструментом, то бишь лопатой.

Примечательно, что все участники субботника, попавшие на видео, ныне занимают различные посты. Ба, знакомые все лица! Кого там только нет.

Итак, Никола Пашиняна, который заснят во всех ракурсах и позах, все знают. В компании с ним мэр Еревана Тигран Авинян. В другой траншее копаются депутат от правящей партии (в те времена дашнак) Овик Пгазарян, глава общины Веди Гарик Саркисян, министр окружающей среды Акоп Симидян, сотрудник МИД Геворг Абгарян, вице-мэр Еревана Армен Памбухчан. Разумеется, все эти должности они занимают сегодня.

Как видим, субботник оказался очень полезным для карьерного роста.

А если серьезно, то Никол Пашинян совершил серьезную ошибку, выставив этот ролик. Его огромным плюсом, благодаря которому в Баку к нему отнеслись более благосклонно, чем к его предшественникам было то, что он не участвовал в оккупационной вакханалии. Имидж политика, не участвовавшего в этнических чистках и геноциде, - это очень редкое явление для такой страны, как Армения. И Пашиняну не стоит его разрушать. Понравиться реваншистам таким путем он все равно не сможет - над ним уже смеются, называя это ностальгическое видео клоунадой и детским садом. Зато имидж политика, искренне желающего мира, подмочен.

Если кто помнит, аббревиатура ВЛКСМ расшифровывалась не только правильно, но и издевательски - Возьми Лопату Копай Себе Могилу. Николу Пашиняну не нужно брать лопату и рыть могилу мирному процессу. Если это видео пролежало неизвестно где восемь лет, пусть бы там и оставалось.