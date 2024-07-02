Предотвращен незаконный ввоз партии компьютеров, планшетов и мобильных телефонов

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвратили попытку незаконного ввоза в Азербайджан компьютеров, планшетов, усилителей звука и аксессуаров к мобильным телефонам различных марок.

Как передает Day.Az об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, на основе информации, полученной оперативным отделом Оперативно-розыскного управления, товары, отправленные на адрес одной из компаний, были досмотрены после выпуска таможенной декларации в свободное обращение

В ходе таможенного осмотра было выявлено шесть планшетов Apple Ipad Pro, 26 компьютеров Apple MacBook, 15 зарядных устройств Apple, 500 мобильных телефонов различных марок, 500 экранов и 10 аккумуляторов к телефонам различных марок, 100 усилителей звука JBL GO3, которые не были задекларированы.

По факту проводится расследование.

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