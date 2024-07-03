Президент COP29 обратился к участникам ESG summit в Баку

В Баку начал работу "ESG summit: Государственно-частное партнерство (PPP) для устойчивого развития", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии саммита президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев выступил с видеообращением.

"ESG - это охрана окружающей среды, общество и управление. Государственно-частное партнерство приобретает все большее значение в финансировании стратегических проектов, которыми становятся "зеленые" проекты", - отметил министр.

По его словам, в вопросах финансирования для инвесторов важно следование политики ESG, поскольку это повышает доверие для предоставления финансов, снижает риски для инвесторов.

"ESG и PPP сейчас идут рука об руку для устойчивого развития экономики и таких ее отраслей, как устойчивое водоснабжение, сельское хозяйство, урбанизация, здравоохранение. Государству и частному сектору надо работать вместе, используя практику ESG. Это важно для адаптации энергетического перехода, страхования рисков инвесторов", - считает министр.

Он выразил удовлетворение и признательность деятельности PwC (организатор сегодняшней конференции) в этих процессах.

Мухтар Бабаев также упомянул, что ESG является важной частью переговоров в COP29, направленных на инклюзивность, подготовку прозрачных отчетов о действиях стран по борьбе с изменением климата.

Министр выразил уверенность, что механизм сотрудничества PPP поможет достижению зеленого мира и устойчивого будущего.

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