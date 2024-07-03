Новый премьер Нидерландов обещает "самую строгую" в истории страны миграционную политику

Бывший руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дик Схоф во вторник, 2 июля, был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра страны.

Как сообщают европейские СМИ, 67-летний премьер возглавил кабинет правой коалиции, которая обещает проводить "самую строгую" в истории страны миграционную политику, передает Day.Az.

Дик Схоф сменил ушедшего Марка Рютте, который после 14 лет пребывания на посту главы правительства Нидерландов становится следующим генеральным секретарем НАТО.

Смена премьера произошла после более чем семи месяцев переговоров, последовавших за победой лидера ультраправых Геерта Вилдерса на выборах в ноябре прошлого года. Вилдерсу пришлось отказаться от своего стремления стать премьер-министром, поскольку его партнеры по правительству сочли его антиисламские и евроскептические заявления слишком экстремальными для того, чтобы он смог возглавить нацию.

Партнеры по коалиции - Партия свободы Вилдерса, Партия фермеров, либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию и новая антикоррупционная партия "Новый общественный договор" - согласились пойти на компромисс с бывшим главой разведки Схофом.

Дик Схоф поклялся реализовать планы коалиции по "самой строгой в истории политике предоставления убежища и самому полному пакету мер по борьбе с миграцией", отмечается в публикациях. Он также заявил, что хочет "быть премьер-министром всех граждан Нидерландов" и не позволит Геерту Вилдерсу влиять на его курс.

Сообщается, что ультраправая партия Вилдерса получила пять из 15 министерских постов в новом правительстве, включая торговлю и миграцию.

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