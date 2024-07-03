О фактической погоде в Азербайджане

По состоянию на 09:00 3 июля, в большинстве регионов Азербайджана осадков, в основном, не наблюдалось. Однако в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные дожди и грозы, в Шахдаге - ливни.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Шахдаге составило 22 мм, Кюрдамире, Гедабеке, Дашкесане - 10 мм, Гяндже, Гусаре, Грызе, Садараке, Шеки, Гёйгёле, Астаре, Алтыагадже, Шамахы, Губе, Халтане, Гобустане, Гахе, Сабирабаде, Исмайыллы, Габале, Нафталане, Балакене, Гёйчае, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Загатале, Шамкире, Имишли, Огузе, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Нахчыване - 8 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 32, Нахчыванской АР и низменных районах - 30, в горах - 17-21 градус тепла.

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