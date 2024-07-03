В Азербайджане стимулируется использование политики ESG

Правительство Азербайджана в текущем году планирует предоставить льготы тем компаниям, которые следуют политике "экология, общество и управление" (ESG).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководитель секретариата Комиссии по деловой среде и международным рейтингам Вусал Шихалиевна на проходящем в Баку саммите по экологическим, социальным вопросам и вопросам управления (ESG) "Государственно-частное партнерство (PPP) для устойчивого развития".

Он подчеркнул, что применение ESG-элементов очень важно в экономике Азербайджана в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"В стране создаются условия для активного участия сторон в применении ESG. Улучшение бизнес-среды с точки зрения продвижения элементов ESG является частью основных приоритетных целей Азербайджана", - добавил Шихалиев.

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