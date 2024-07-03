Назначен новый советник министра юстиции Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующим приказом министра юстиции Азербайджана Сейфалпаша Алиев назначен на должность советника министра юстиции.

Сейфалпаша Алиев родился в 1992 году. Он с отличием окончил юридический факультет Бакинского государственного университета со степенью бакалавра по специальности "право" и магистра по специальности "коммерческое право".

В 2024 году он получил степень магистра права в Кембриджском университете в рамках престижной стипендиальной программы правительства Великобритании Chevening Scholarship.

Трудовую деятельность Сейфалпаша Алиев начал в 2015 году в качестве ведущего консультанта юридического отдела Комиссии по вопросам государственной службы при Президенте Азербайджанской Республики.

В 2016-2020 годах он работал на различных должностях в Аппарате судебно-правового совета, в секторе противодействия коррупции и судебного мониторинга Аппарата, а с 2020 года до сегодняшнего назначения занимал должность заведующего этим сектором.

В 2018-2022 годах он также занимался педагогической деятельностью на юридическом факультете Бакинского государственного университета и в школе бизнеса Азербайджанского государственного экономического университета.

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