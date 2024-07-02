https://news.day.az/officialchronicle/1672246.html Отозван генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе - Распоряжение
Отозван генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе - Распоряжение
Рамиль Кямиль оглу Гурбанов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в Лос-Анджелесе.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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