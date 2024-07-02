Отозван генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе

Рамиль Кямиль оглу Гурбанов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в Лос-Анджелесе.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.