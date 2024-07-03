Куба объявляет о новых мерах военной экономики на фоне растущего кризиса

Правительство Кубы заявило, что усилит контроль над ценами и продолжит борьбу с уклонением от уплаты налогов в отчаянной попытке сдержать растущий бюджетный дефицит и инфляцию, опустошившие экономику страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, согласно опубликованному государственными СМИ резюме заседания Совета министров, высшего исполнительного органа страны, эти меры приведут бюджет и цели на 2024 год в соответствие с тем, что правительство называет "экономикой военного времени".

Экономика Кубы была разрушена рядом факторов, включая пандемию COVID-19, ужесточение санкций США и государственную бизнес-модель, страдающую от бюрократии, неэффективного управления и коррупции.

Наблюдающийся социально-экономический кризис признан одним из самых серьезных со времен революции Фиделя Кастро 1959 года, что привело к рекордной миграции кубинцев за последние два года.

По словам первого заместителя министра экономики и планирования Милдрея Гранадильо, объявленные меры, многие из которых давно обсуждаются и реализуются в различных формах социалистическим правительством Кубы, направлены на укрепление валютного обмена, стимулирование производства продуктов питания и наведение порядка в терпящих бедствие государственных предприятиях.

Правительство заявило, что объявит о "единой, всеобъемлющей и равной политике ценообразования... для всех субъектов экономики, включая как государственный, так и негосударственный секторы".

Социалистические власти Кубы в 2021 году сняли запрет на деятельность частных компаний, действовавший с начала революции Кастро, однако сторонники коммунистической партии утверждают, что различия в ценах, наблюдавшиеся в государственном и негосударственном секторах, способствовали резкому росту инфляции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!