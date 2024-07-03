Назван способ продлить жизнь Windows 10

Продлить сроки жизни Windows 10 можно будет с помощью сторонних разработчиков. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, существуют энтузиасты и стартапы, которые выпускают альтернативные патчи безопасности для устаревших версий Windows. Таким образом, с их помощью владельцы ПК могут и дальше пользоваться Windows 10 - даже после октября 2025 года, когда Microsoft прекратит поддержку системы.

В качестве примера специалисты назвали фирму 0patch, которая выпускает микро-патчи безопасности для Windows. В конце июня представители сервиса пообещали предоставлять пользователям Windows 10 альтернативные обновления как минимум в течение пяти лет после завершения официальной поддержки. Таким образом, Windows 10 будет работать до 2030 года.

В Neowin добавили, что энтузиасты будут выпускать небольшие обновления, которые представляют из себя файлы настроек процессора. Таким образом можно быстро устанавливать небольшие патчи, не перезагружая систему. В случае, если 0patch обнаружит проблемы, то специалисты фирмы смогут отозвать апдейт и исправить его.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!