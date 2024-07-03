Названа новая угроза распространения искусственного интеллекта

Дальнейшее распространение технологий искусственного интеллекта (ИИ) наращивает потребление электроэнергии в мире. Чем может обернуться такая тенденция для климата на планете, пишет The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет газета, прогрессирующий расход электроэнергии может усугубить зависимость мировых держав от ископаемого топлива. Процесс уже заметен в Соединенных Штатах. Местные технологические гиганты, несмотря на свои обещания минимизировать вред производств для природы, эксплуатируют дата-центры, все больше увеличивая затраты электричества. С этой целью даже начали возрождать угольные станции - один из крупнейших источников загрязнения окружающей среды.

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