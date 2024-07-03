Еврокомиссия считает, что Meta нарушает закон о цифровых рынках

Европейская комиссия обвиняет американскую корпорацию Meta в нарушении закона о цифровых рынках (Digital Markets Act - DMA) из-за новой модели подписки, предусматривающей плату за пользование соцсетями Facebook и Instagram без рекламы.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle (DW), передает Day.Az.

В заявлении Еврокомиссии, опубликованном в понедельник, 1 июля, говорится, что эта модель не позволяет пользователям "свободно соглашаться" на передачу их данных для персонализированной рекламы.

Нововведение Meta предусматривает, что с 1 ноября 2023 года пользователи в странах ЕС могут выбирать, продолжать ли использовать Facebook и Instagram бесплатно с рекламой или приобрести подписку, чтобы пользоваться этими платформами без рекламы. Подписка распространяется на все связанные учетные записи Facebook и Instagram и стоит 9,99 евро в месяц при оплате через сайт и 12,99 евро в месяц при покупке через приложение на iOS и Android.

"Такой выбор из двух вариантов вынуждает пользователей соглашаться на объединение всех их персональных данных и не дает возможности получить менее персонализированную, но равноценную версию соцсетей Meta", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Однако Meta утверждает, что предлагаемая модель соответствует требованиям DMA.

"Мы стремимся продолжить конструктивный диалог с Европейской комиссией, чтобы решить этот вопрос", - сказал представитель компании.

Следует напомнить, что закон о цифровых рынках, действующий в странах ЕС с марта этого года, направлен на то, чтобы предотвратить злоупотребления крупными технологическими компаниями своим доминирующим положением и дать возможность новым игрокам выходить на рынок. В настоящее время нормативный акт распространяется на 22 сервиса шести крупных технологических компаний, которые контролируют доступ на рынок для других игроков. В их числе пять американских компаний: Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Meta и Microsoft, а также китайская ByteDance.

Кроме того, наряду с DMA в странах Евросоюза уже действует закон о цифровых услугах (Digital Services Act - DSA), обязывающий интернет-платформы и социальные сети принимать меры для защиты пользователей от нелегального контента, товаров и услуг.

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