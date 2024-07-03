Обама стал сомневаться в победе Байдена на президентских выборах

Бывший президент США Барак Обама выразил сомнение в победе на выборах действующего главы государства Джо Байдена. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

Обама подчеркнул, что трудный путь Байдена к переизбранию после проведенных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом еще более усложнился. Тем самым, обратила внимание Washington Post, такая оценка со стороны Обамы является более жесткой, чем его публичные заявления.

Источники газеты отметили, что Обама после дебатов позвонил Байдену и предложил свою помощь в качестве личного советника и эксперта, но при этом не призывал действующего президента к выходу из предвыборной кампании.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома на фоне сообщений о здоровье Байдена будут собраны на встречу 3 июля, которую проведет глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс.

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