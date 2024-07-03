Транзит спасет Армению? Да ладно

Автор: Лейла Таривердиева

Принимая в понедельник новоназначенного посла Канады в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев сделал ряд важных заявлений. В том числе касательно мирного договора с Арменией. Глава государства подчеркнул, что важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении, так как в ней содержатся территориальные претензии против Азербайджана, и до тех пор, пока этого не произойдет, мир не будет подписан.

Армянские эксперты и эксперты сочувствующих стран называют эти требования максималистскими и тормозящими мирный процесс. В последнее время заметно откровенное давление на Баку со стороны Запада с целью ускорить процесс подписания мира без обеспечения гарантий его долгосрочности. Прежде подобного давления не наблюдалось. Заметно, что у новых покровителей Еревана, в частности у Соединенных Штатов, появились определенные планы на регион, которые без заключения мира между Арменией и Азербайджаном осуществиться не могут. Судя по риторике представителей Госдепа, речь идет о коммуникациях и логистике.

Эта тема никогда еще не звучала так навязчиво и настойчиво в заявлениях американской стороны. Однако каждому должно быть ясно, что без удаления из армянского законодательства территориальных претензий к Азербайджану документ о мире будет двусмысленным, а любые коммуникации - ненадежными. Дороги могут открыться и функционировать лишь до того момента, когда в Армении, оправив перышки, снова обратят взоры на азербайджанские земли. К сожалению, такая вероятность очень велика. Скажем даже больше - мы не сомневаемся, что в случае смены власти в Армении там через некоторое время вспомнят, что мирный договор не соответствует Конституции, и все начнется заново. Если кто-то рассчитывает, что международные логистические маршруты сделают агрессора неприкосновенным, это большая ошибка. Транспортные коридоры не дадут Армении никаких гарантий безопасности, если она вздумает снова заговорить о "миацуме".

Пока США лоббируют армянский транзит на маршруте Восток-Запад, другой новоиспеченный союзник Еревана - Индия - печется о коридоре Север-Юг через Армению. Накануне армянские СМИ опубликовали интервью директора индийского мозгового центра Абхино Пандья, который заявил, что лучшим вариантом для Индии является Север-Юг через Армению, а не через Азербайджан. Причина - хорошие отношения Баку с Пакистаном, из-за чего, считает Пандья, могут возникнуть проблемы. Тем более, что Пакистан намерен присоединиться к Север-Юг через Азербайджан. В июне этого года впервые по этому маршруту из Пакистана были доставлены грузы в Дагестан.

Первоначально Армении в проекте Север-Юг не значилось. Она там появилась только после 44-дневной войны. Помнится, министр экономики РА Ваан Керобян в начале текущего года обещал, что к маю транспортный маршрут, связывающий Индию и Армению через Иран, заработает. То есть за каких-то пять месяцев должны были решиться все проблемы с отсутствием у Армении надлежащей инфраструктуры и утрясены все прочие вопросы. Вопрос создания дорожно-транспортной инфраструктуры не решался тридцать лет, но кто-то посчитал возможным поставить все точки над "и" всего за несколько месяцев. Керобян в январе выражал надежду, что Армения в мае получит "необходимую нам инфраструктуру". Уже июль, а обещанного все нет.

Главным доводом в пользу армянского транзита индусы и армяне выдвигают то, что он на два дня короче азербайджанского. Похоже, для них это куда важнее, чем отсутствие хороших дорог и возможностей таковые строить у Армении. Что ж, флаг в руки, как говорится.

Индийская сторона, как и покровители Еревана на Западе, уверена, что транзитный коридор обеспечит безопасность и неприкосновенность Армении в условиях рисков и вызовов на Кавказе. По словам Пандьи, это "создаст гарантии безопасности для Армении, значительно нейтрализовав планы Азербайджана и Турции в вопросе Сюника".

Никаких планов насчет Зангезура в Баку не вынашивают, но если Армения вновь создаст угрозу для территориальной целостности нашей страны, присутствие индийских, американских и прочих интересов не помешает Азербайджану пресечь опасные тенденции. Всем тем странам, которые, если им верить, пекутся о благополучии и безопасности Армении, следует сосредоточить внимание не на предотвращении мнимой азербайджанской угрозы, а на деинтоксикации своей младшей сестренки. То есть на выведении токсичных элементов из ее политики и идеологии. Эти элементы станут главной помехой стабильности торгово-логистических путей через Армению, если их создадут без подписания ею всесторонне гарантированного мирного договора с Азербайджаном. Именно всесторонне гарантированного. А это возможно только при внесении изменений в Конституцию Республики Армения.

В такой позиции Баку нет никакого максимализма. Это очень разумное и взвешенное требование, которое обеспечит мирную перспективу всему региону. Хорошо известно, что именно армянский фактор с момента появления его на Кавказе стал главной угрозой. Азербайджан на сегодня эту угрозу нейтрализовал. Но нет гарантий, что в будущем армянство, заручившись (как это было в начале 90-х) поддержкой опекающих его держав, вновь не достанет карты "великой Армении". Сколько бы нас не убеждали в невозможности такого сценария, мы видим, что происходит в соседней стране, и понимаем, что единственным препятствием к реализации этого сценария является нынешний премьер Никол Пашинян. Но Пашинян не вечен.

В принципе, и при отсутствии в Конституции притязаний на чужие территории, Армения может в любой момент вернуться к прошлому. Однако она не сможет соотнести аннулирование мирного договора с международным правом, сославшись на противоречие документа национальной Конституции. Это будет уже другая ситуация.

Что касается Пашиняна, то в связи с требованием Баку касательно Конституции, он, конечно, оказался в очень непростом положении. Он не может изменить Конституцию без референдума и в то же время не рискует его проводить, так как итоги вряд ли будут позитивными с точки зрения мирного процесса. Нет сомнений, что большинство выскажется за сохранение претензий к Азербайджану. Такие результаты поставят окончательный крест на возможностях подписания мира.

Но выход есть. Азербайджанский политолог Расим Мусабеков на своей странице в Facebook сделал интересную запись.

"Казалось, тупик, и подписание мирного договора провисает. Однако выход можно найти. В частном порядке один известный азербайджанский юрист сказал мне, что есть довольно простое правовое решение. Ведь в Конституции Армении Карабах прямо не упоминается. Лишь в преамбуле имеется отсылка к Декларации о независимости, содержащей ирредентистское положение, что "...Республика Армения провозглашается, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года".

Армянские политики и эксперты говорят, что данный документ принадлежит истории и не обладает правовой силой. Если это так, что мешает парламенту Армении, в котором правящая партия "Гражданский договор" обладает абсолютным большинством, принять резолюцию, признающую решение "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха" юридически ничтожным, утратившим силу и исключить его из Декларации о независимости, а также из других законодательных и правительственных актов? Ведь премьер-министр Никол Пашинян сам публично продвигает тезис о приоритете "реальной" Армении, над "исторической". Реальность заключается в том, что решение о "воссоединении" Армении и Карабаха имплементировано не было, на картах, представленных Ереваном в ООН так называемая "НКР" не включалась. В настоящее время "Нагорного Карабаха" нет ни юридически, ни фактически. После соответствующей резолюции парламента, отсылка в Конституции на Декларацию о независимости Армении лишится ирредентистского оттенка, а признание сторонами территориальной целостности друг друга не будет отягощено неопределенностью и двусмысленностью", - написал Расим Мусабеков.

Интересная идея. Действительно, на первых порах это может стать решением. Парламент Армении в нынешнем его составе может начать решать проблему с такого ракурса. Или с какого-либо другого, если другие возможности существуют. В любом случае, уйти от темы и полагаться на то, что давление Штатов и ЕС на Баку заставят Азербайджан отступить, будет неправильным направлением движения. Никто не заинтересован в подписании мирного договора больше, чем Азербайджан. Но никто не сможет заставить его сделать это без обеспечения надлежащих условий.