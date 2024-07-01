Президент Ильхам Алиев: Важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении

Важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады в стране Кевина Гамильтона.

Отметив, что мы диверсифицируем нашу дипломатическую деятельность на глобальном уровне, глава государства подчеркнул, что между Азербайджаном и 10 странами Европейского Союза имеются декларации о стратегическом партнерстве, и большинство из этих документов были подписаны в период оккупации наших земель, когда между Азербайджаном и Арменией не было никакого мирного договора. С этой точки зрения отсутствие мирного договора между Арменией и Азербайджаном не может являться фактором определения уровня деятельности той или иной страны в регионе.

Глава государства также отметил, что за 28-летний период Армения не захотела согласиться с фундаментальными принципами международного права. Они [Армения] нарушили все гуманитарные законы, проигнорировали соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Никто не предъявлял им никаких претензий. Многие страны, говорящие о конфликте, не заявляли о приверженности территориальной целостности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня, когда мы на поле боя одержали победу над оккупационной армией Армении и изгнали их с наших земель, звучат заявления о поддержке нашей территориальной целостности. Но мы уже сами обеспечили это. Уже не имеет значения, признает кто-то нашу территориальную целостность или нет.

Президент Азербайджана отметил, что это было важным, когда наши земли находились под оккупацией. Да, известно, что в ряде западных стран имеют место проармянские сентименты, армянская диаспора играет там роль. Но когда дело касается международного права, эти эмоции должны быть отложены в сторону. Важно также понять, что сложно решить за 1-2 года вопросы, которые невозможно было согласовать в течение 28 лет. К тому же, субстантивные переговоры между Азербайджаном и Арменией, можно сказать, начались в декабре, поскольку до этого Армения пыталась включить в мирный договор вопрос так называемого "Нагорного Карабаха". Это было неприемлемым, так как это - наш внутренний вопрос. Таким образом, после ликвидации сепаратистского режима переговоры ведутся всего 6 месяцев - с декабря. Глава государства сказал, что для того нужно время, и, конечно, важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении, так как в ней содержатся территориальные претензии против Азербайджана, и до тех пор, пока этого не произойдет, мирное соглашение не будет подписано. Это понятно.

Президент Азербайджана отметил, что, наряду с этим, считает, что мы достаточно быстро продвигаемся в рамках переговорного процесса. "Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора, по крайней мере над его основными принципами, в течение нескольких месяцев. Должен отметить, что в период оккупации план посредников заключался в достижении соглашения по основным принципам, именуемым Мадридскими принципами. Они должны были быть парафированы, а затем должен был быть составлен текст. Считаем, что это может быть одним из вариантов - достигнуть соглашения по основным принципам, парафировать их, а затем поработать над текстом", - сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев отметил, что это произойдет в случае внесения ими изменения в конституцию.