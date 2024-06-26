Пакистан начал процесс официального присоединения к МТК "Север-Юг"

Пакистан начал процесс присоединения к международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг".

Об этом передает в среду Day.Az со ссылкой на сообщение посла Пакистана в России Мухаммада Халида Джамали.

"Мы начали соответствующую процедуру присоединения после обращения к нам РФ. У нас был успешный опыт доставки грузов по одной из веток МТК "Север-Юг", и мы движемся в направлении официального вхождения в данный транспортный коридор", - подчеркнул посол.

По его словам, в частности, недавно из Пакистана через Иран и Азербайджан в Дагестан была доставлена партия пакистанских цитрусовых.

"Новый торговый путь для Пакистана означает потенциал для увеличения объемов торговли", - добавил посол.

Отметим, что МТК "Север-Юг" представляет собой мультимодальную сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км.

Созданный в 2000 году Индией, Ираном и Россией, коридор направлен на сокращение расходов и времени на перевозку грузов между Азией и Европой, пополняется новыми странами-участницами и может увеличить торговлю между странами-членами коридора "Север-Юг" на 30%.

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