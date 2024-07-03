В Иране объявлена тревога в связи с лихорадкой денге

В Иране существует угроза эпидемии лихорадки денге.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор Центра управления инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Ирана Шахнам Арши на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, в настоящее время в 7 провинциях Ирана (Систан и Белуджистан, Гормузган, Бушер, Хузестан, Гилан, Мазандаран и Гюлистан) существует большой риск распространения лихорадки денге. Кроме того, это заболевание фиксировалось в городах Газвин, Мешхед и Гум.

"Рано или поздно это заболевание может распространиться в других провинциях страны и мы можем стать свидетелями эпидемии", - добавил он.

Отметим, что с 20 апреля число инфицированных лихорадкой денге в Иране достигло 138 человек. Министерство здравоохранения Ирана сообщает, что большинство инфицированных прибыло из ОАЭ, Пакистана, Ирака и других стран, а внутри страны инфицировано 7 человек.

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