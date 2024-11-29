https://news.day.az/politics/1711606.html Подводные силы Азербайджана и Турции успешно завершили учения "SAT-SAS-2024" - ФОТО Завершились совместные учения "SAT-SAS-2024", проведённые с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции. Об этом в пятницу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Подводные силы Азербайджана и Турции успешно завершили учения "SAT-SAS-2024" - ФОТО
Завершились совместные учения "SAT-SAS-2024", проведённые с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
На заключительном этапе учений были выполнены задачи по выводу группы спецназовцев морским путем в тыл условного противника и выполнению других задач.
Все поставленные задачи были успешно выполнены в ходе совместных учений на военно-морской базе Аксаз в городе Мармарис Турецкой Республики, говорится в сообщении ведомства.
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