Определены первые победители чемпионата Азербайджана по дзюдо - ФОТО
Завершился первый день личных соревнований чемпионата Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации дзюдо Азербайджана.
В турнире, проходящем в Бакинском дворце спорта, на татами выйдут 178 дзюдоиста в семи весовых категориях.
В первый день состязаний были определены победители среди женщин в 4 весовых категориях и среди мужчин - в 3-х.
Мужчины:
до 60 кг
1. Гусейн Аллахъяров (Клуб дзюдо 2012)
до 66 кг
1. Рашад Елькиев (СК "Канокан-TT")
до 73 кг
1. Рашид Мамедалиев (СК "Атилла")
Женщины:
до 63 кг
1. Фидан Ализаде (Клуб дзюдо 2012)
до 70 кг
1. Гюнель Гасанли ("Абшерон Хырдалан")
до 78 кг
1. Нармин Амирли (СК "Умбаев")
+78 кг
1. Нигяр Сулейманова (СК "Нефтчи")
Отметим, что чемпионат Азербайджана по дзюдо завершится 1 декабря.
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