Определены первые победители чемпионата Азербайджана по дзюдо

Завершился первый день личных соревнований чемпионата Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации дзюдо Азербайджана.

В турнире, проходящем в Бакинском дворце спорта, на татами выйдут 178 дзюдоиста в семи весовых категориях.

В первый день состязаний были определены победители среди женщин в 4 весовых категориях и среди мужчин - в 3-х.

Мужчины:

до 60 кг

1. Гусейн Аллахъяров (Клуб дзюдо 2012)

до 66 кг

1. Рашад Елькиев (СК "Канокан-TT")

до 73 кг

1. Рашид Мамедалиев (СК "Атилла")

Женщины:

до 63 кг

1. Фидан Ализаде (Клуб дзюдо 2012)

до 70 кг

1. Гюнель Гасанли ("Абшерон Хырдалан")

до 78 кг

1. Нармин Амирли (СК "Умбаев")

+78 кг

1. Нигяр Сулейманова (СК "Нефтчи")

Отметим, что чемпионат Азербайджана по дзюдо завершится 1 декабря.