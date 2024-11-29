В Израиле сняли ограничения на массовые собрания

В Израиле сняли ограничение на проведение массовых собраний более двух тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что израильское командование тыла смягчило директивы в области гражданской обороны после установления прекращения огня с Ливаном. Запрет на массовые собрания был отменен в ряде районов на севере страны и в центре, включая Тель-Авив.

"В рамках изменений было решено, что ограничение на собрания в районах Шфела, Яркон, Дан, Шарон, Шомрон, Менаше, Вади Ара, Кармель и Ха-Амаким будут сняты", - говорится в публикации.

27 ноября соглашение о прекращении огня между ЦАХАЛ и ливанским шиитским движением "Хезболла" вступило в силу. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.