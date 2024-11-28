В акватории Каспия появились новые острова

Из-за падения уровня воды в акватории Каспийского моря на территории Дагестана появились новые острова.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора государственного природного биосферного заповедника "Дагестанский" Курбана Куниева.

"Большие изменения наблюдаются на подведомственных особо охраняемых территориях и прилегающих к ним акваториях, вызванные падением уровня Каспийского моря. Практически прекратил существование Аграханский залив, оставив лишь мелководья в его северной части. Остров Чечень и прилегающие к нему с юга острова теперь соединены с Аграханским полуостровом. В северо-западной части Каспия образовались новые острова, на которых уже появляются куртины тростников и тамарикса, а также колонии чаек и крачек. Наши ученые получили уникальную возможность наблюдать за процессами формирования флоры и фауны на этих новых островах", - отметил Куниев.

Также, по его словам, снижение уровня воды в море практически лишило морской акватории участок "Кизлярский залив". Теперь эта территория представляет собой болотистые плавни и приплавневые луга, которые периодически затапливаются морской водой.