Объем экспорта электроэнергии из Азербайджана

За январь-октябрь текущего года Азербайджан экспортировал 1 миллиард 733 миллиона 331 тысячу кВтч электроэнергии на сумму 93 миллиона 561 тысячу долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в стоимостном выражении экспорт электроэнергии снизился на 254 миллиона 560 тысяч долларов США (73,12%), а по объему - на 1 миллиард 676 миллионов 123 тысячи кВтч (49,16%) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Для сравнения, за январь-октябрь 2023 года Азербайджан экспортировал 3 миллиарда 409 миллионов 454 тысячи кВтч электроэнергии на сумму 348 миллионов 121 тысяча долларов США.