https://news.day.az/sport/1711652.html Награждены футболисты команд "Дифаи" и "Шахдаг Гусар" Награждены футболисты, забившие лучшие голы в октябре в I и II лигах Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист клуба "Дифаи" Эмиль Гулузаде опередил своих соперников в I лиге. Его наградили как автора лучшего гола. Турал Гурбатов, футболист команды "Шахдаг Гусар", награжден во II лиге.
Награждены футболисты команд "Дифаи" и "Шахдаг Гусар"
Награждены футболисты, забившие лучшие голы в октябре в I и II лигах Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист клуба "Дифаи" Эмиль Гулузаде опередил своих соперников в I лиге. Его наградили как автора лучшего гола.
Турал Гурбатов, футболист команды "Шахдаг Гусар", награжден во II лиге.
Награды отличившимся футболистам вручил в административном здании АФФА директор по СМИ и маркетингу Профессиональной футбольной лиги Санан Абдуллаев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре