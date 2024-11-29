Награждены футболисты команд "Дифаи" и "Шахдаг Гусар"

Награждены футболисты, забившие лучшие голы в октябре в I и II лигах Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист клуба "Дифаи" Эмиль Гулузаде опередил своих соперников в I лиге. Его наградили как автора лучшего гола.

Турал Гурбатов, футболист команды "Шахдаг Гусар", награжден во II лиге.

Награды отличившимся футболистам вручил в административном здании АФФА директор по СМИ и маркетингу Профессиональной футбольной лиги Санан Абдуллаев.