НПО из более 100 стран выпустили совместное заявление о "Бакинском прорыве" на СОР29

28 ноября Коалиция НПО COP29 распространила заявление в связи с успешным проведением "Бакинского прорыва" (Baku breakthrough).

Как передает Day.Az, в заявлении Коалиции, которая объединяет около 500 организаций гражданского общества из более чем 100 стран, говорится о высоком уровне организации СОР29 и принятии важных решений на конференции, под председательством Азербайджана. Среди значимых решений - определение нового климатического финансирования, запуск выполнения статьи 6 Парижского соглашения и начало работы Фонда для возмещения потерь и ущерба, что является важным шагом вперед.

84% членов Коалиции НПО COP29 представляют гражданское общество слаборазвивающихся и развивающихся стран. В заявлении подчеркивается, что хотя сумма нового климатического финансирования могла бы быть выше, было отмечено, что решение о финансировании было принято после сложных дискуссий с участием 198 сторон, каждая из которых придерживалась разных мнений. Это соглашение стало результатом коллективных усилий и историческим моментом для Баку. Коалиция выражает уверенность, что призыв к увеличению климатического финансирования станет важным ориентиром для будущих переговоров в процессе СОР.

Также в заявлении говорится, что Коалиция продолжит активную работу по усилению действий в борьбе с изменением климата после СОР29, используя наследие конференции и продолжая стратегическую линию в этом направлении.

Стоит отметить, что Коалиция НПО COP29 была создана летом этого года по инициативе Национального форума НПО Азербайджана. В ходе проведения СОР29 число участников коалиции значительно увеличилось, и часть из них получили статус особого наблюдателя в COP. Через эту коалицию Азербайджан создал инклюзивную платформу для НПО стран Глобального Юга, которые смогли участвовать в СОР29. Коалиция продолжает проводить гибридные встречи на регулярной основе, и из заявления становится понятно, что она продолжит свою деятельность и после конференции.

В последние годы иностранные НПО оказывают значительную поддержку инициативам азербайджанских НПО. 15 ноября 2024 года, в рамках COP29, по инициативе Национального форума НПО Азербайджана прошла международная конференция, посвященная сотрудничеству НПО стран Движения неприсоединения Юг-Юг. Итогом конференции стало совместное заявление, подписанное представителями 1023 НПО из 137 стран, в котором подчеркивается важность сотрудничества Юг-Юг в области климатической деятельности. Впервые в истории НПО Азербайджана учреждения гражданского общества из регионов, охватывающих 71% стран мира, выразили поддержку инициативам азербайджанских НПО.

Председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли отметил, что политика Азербайджана пользуется уважением на Глобальном Юге, и страна постепенно превращается в важную силу этого региона. Он подчеркнул, что пришло время создать платформу НПО Глобального Юга.