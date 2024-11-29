Новый график движения поездов между станциями «Ази Асланов» и «Ахмедлы»

В связи с капитальным ремонтом и реконструкцией в тупике станции бакинского метро "Ази Асланов", график движения поездов между станциями "Ази Асланов" и "Ахмедлы" изменен.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Сообщается, что интервал движения поездов между двумя станциями составит 10 минут.

Пассажиры, желающие проехать на другие станции метрополитена, должны будут сойти с поезда на станции "Ахмедлы" и сесть на поезда до станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль", следующие по другому пути.

Пассажиры, желающие проехать от станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" до станции "Ази Асланов", должны будут сойти с поезда на станции "Ахмедлы" и дождаться поезда, идущего с другого пути.