В Лиге конференций завершился четвёртый тур.

По информации İdman.biz, 27 ноября прошел один матч, а 28 ноября - 17, передает Day.Az.

Одним из матчей был матч в Азербайджане, где минское "Динамо" принимало "Копенгаген" в Сумгайыте, проиграв со счётом 1:2.

Центральной встречей дня стала игра в Германии, где "Хайденхайм", не имея потерь, уступил дома "Челси" - 0:2.

Напоминаем, что матчи следующего тура состоятся 12 декабря.

Лига конференций

Этап лиги

IV тур, 28 ноября

19:30. "Астана" - "Витория" - 1:1

21:45. "Борац" - ЛАСК - 2:1

21:45. "Серкль Брюгге" - "Хартс" - 2:0

21:45. "Динамо" Мн - "Копенгаген" - 1:2

21:45. "Хайденхайм" - "Челси" - 0:2

21:45. "Ноа" - "Викингур" - 0:0

21:45. "Мольде" - АПОЭЛ - 0:1

21:45. "Целье" - "Ягеллония" - 3:3

21:45. "Панатинаикос" - ХИК - 1:0

21:45. "Санкт-Галлен" - "Бачка Топола" - 2:2

21:45. ТНС - "Юргорден" - 0:1

00:00. "Фиорентина" - "Пафос" - 3:2

00:00. "Лугано" - "Гент" - 2:0

00:00. "Млада Болеслав" - "Бетис" - 2:1

00:00. "Олимпия" - "Ларн" - 1:0

00:00. "Омония" - "Легия" - 0:3

00:00. "Рапид" - "Шемрок Роверс" - 1:1