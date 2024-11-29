Японско-азербайджанский экономический комитет проведет совместное заседание

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился со специальным представителем Министерства иностранных дел Японии по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ Масаки Исикавой.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества по повестке двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией.

"В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы расширения экономических и торговых связей, особенно в промышленной и энергетической сферах, а также сотрудничества в гуманитарной сфере. В частности, была подчеркнута роль Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией и японо-азербайджанского экономического комитета, а также важность проведения очередного совместного заседания в следующем году. Отмечая важную роль азербайджано-японского межпарламентского сотрудничества в развитии двусторонних отношений, было заявлено, что взаимные визиты и интенсификация контактов будут полезны.

В ходе встречи японская сторона была подробно проинформирована о постконфликтном периоде, о шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении установления прочного мира, о минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях, в том числе о проектах восстановления и реконструкции, осуществляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов проинформировал коллегу об успешной организации COP29, достигнутых результатах и поблагодарил японскую сторону за поддержку председательства в COP29.

Японская сторона поздравила Азербайджан с председательством в COP29, а также с высоким уровнем профессионализма организации мероприятия и лидерских усилий Азербайджана по борьбе с изменением климата. Была подчеркнута значимость важных соглашений, достигнутых в рамках COP29, в частности, определения Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию, по Парижскому соглашению, ежегодного обязательства финансовых институтов по климатическому финансированию, а также решений, принятых в отношении Фонда для возмещения потерь и ущерба. Также была высоко оценена деятельность нашей страны в этом направлении", - говорится в сообщении.