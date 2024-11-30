https://news.day.az/world/1711683.html Акции протеста в Тбилиси, более ста задержанных Во время акций протеста 29-30 октября в Тбилиси были задержаны 107 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Грузии.
Акции протеста в Тбилиси, более ста задержанных
Во время акций протеста 29-30 октября в Тбилиси были задержаны 107 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Грузии.
Протестующие нарушили общественный порядок на столичном проспекте Руставели, бросив в сотрудников правоохранительных органов различные предметы - камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и металлические предметы.
В результате инцидента 10 полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.
МВД заявило, что против актов насилия и нарушителей общественного порядка будут приняты меры в соответствии с законодательством.
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