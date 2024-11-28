Посол Румынии отметил успехи COP29 в достижении амбициозных целей

На COP29 были достигнуты амбициозные цели, необходимые для совместной борьбы с изменением климата.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на приеме в честь Национального дня Румынии и 106-й годовщины Великого союза Румынии.

Посол отметил, что Румыния продолжает оставаться другом и надежным партнером Азербайджана на международной арене. Он подчеркнул важность усилий, направленных на создание атмосферы мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе через нормализацию отношений, основываясь на принципах международного права. Соаре поздравил Азербайджан с успешной организацией COP29, в рамках которой удалось достичь значимых целей для борьбы с климатическими изменениями.

Кроме того, он напомнил о совместной работе Румынии и Азербайджана с 2022 года по реализации проекта "зеленого" коридора. Посол добавил, что обе страны заинтересованы в укреплении Среднего коридора, который является важным связующим звеном между Европой и Азией.

За 32 года сотрудничества Румынии и Азербайджана были достигнуты значительные успехи в различных сферах, включая политику, дипломатию, экономику, энергетику, транспорт, культуру и образование. Также активно развивается взаимодействие между обществами двух стран, а политический диалог на высоком уровне демонстрирует образцовую динамику.