Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды с использованием дипломатического статуса

В Службе государственной безопасности Азербайджана проводится уголовное преследование в связи с фактом участия граждан Азербайджанской Республики в совершении контрабанды между иностранными государствами в сговоре с гражданами других стран.

Как сообщили в пятницу Day.Az в СГБ Азербайджана, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что полковник-лейтенант Мамедов Гахраман Шамиль оглу, работавший главным помощником военного атташе Вооруженных сил Азербайджанской Республики в США, войдя в сговор с другим гражданином Азербайджанской Республики Гасымовым Анаром Али оглу и иностранными гражданами, пытался провести золотые слитки из Объединенных Арабских Эмиратов в Турецкую Республику через таможенную границу.

Так, 22 ноября 2024 года обладавший дипломатическим статусом Гахраман Мамедов, предварительно согласовавшись с другими лицами, прибыл из США в Турецкую Республику, где забрал заранее помещенную в камеру хранения вне таможенного контроля Международного аэропорта Стамбула сумку со значительным количеством золотых слитков, доставленную в тот же день Анаром Гасымовым из Объединенных Арабских Эмиратов.

Он использовал дипломатический паспорт, подтверждающий привилегии и иммунитеты для членов дипломатического корпуса, и свои должностные полномочия в противоречии со служебными интересами, чтобы незаконно провезти золотые слитки через таможенную границу без декларирования в этом аэропорту. Затем Мамедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Турции, направляясь на такси в один из отелей Стамбула, чтобы передать золотые слитки Анару Гасымову.

При осмотре сумки были обнаружены и изъяты золотые слитки весом 70 килограммов стоимостью 10 миллионов 220 тысяч 900 манатов.

В результате расследования в указанной камере хранения в аэропорту была обнаружена еще одна сумка с 14 килограммами золотых слитков, не прошедших через таможенную границу.

Также в Турецкой Республике был задержан и привлечен к уголовной ответственности Анар Гасымов, в отношении которого были выявлены серьезные подозрения в причастности к контрабанде.

В рамках продолжающегося уголовного дела в Государственной службе безопасности Азербайджана, Гахраман Мамедов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда с использованием служебного положения группой лиц, заранее сговорившихся за пределами Азербайджанской Республики) и 12.1-1, 341.1 (неправомерное использование или превышение служебных полномочий за пределами страны гражданином Азербайджанской Республики). Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.