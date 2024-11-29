В Украине назвали сроки восстановления страны

Украинская банковская система не имеет достаточного капитала для восстановления страны после окончания боевых действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава правления украинского Райффайзенбанка Александр Писарук.

Он предположил, что при условии завершения военных действий или заключения мирного договора с Россией в ближайшее время масштабное восстановление страны начнется либо в 2025 году, либо в 2026-2027 годах.

По словам Писарука, активы банковской системы Украины - одни из самых небольших в мире, они составляют примерно 60% ВВП. Он отметил, что у страны также низкий уровень кредитного портфеля размером 15% валового внутреннего продукта.