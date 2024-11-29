https://news.day.az/world/1711647.html В Тбилиси возобновилась акция протеста оппозиции - ВИДЕО В Тбилиси возобновилась акция протеста оппозиции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На площади Свободы мобилизованы спецназ, водометы и спецтехника.
В Тбилиси возобновилась акция протеста оппозиции - ВИДЕО
В Тбилиси возобновилась акция протеста оппозиции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На площади Свободы мобилизованы спецназ, водометы и спецтехника.
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