В доме в Сумгайыте обнаружен труп

В одном из домов жилого массива "Джорат баглары" в Сумгайыте найдено тело 52-летнего мужчины.

Как передает Day.Az, тело Исмаилова Махмуда Гасан оглу было обнаружено в его частном доме. Предполагается, что он умер несколько дней назад.

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.