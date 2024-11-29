https://news.day.az/society/1711650.html В доме в Сумгайыте обнаружен труп В одном из домов жилого массива "Джорат баглары" в Сумгайыте найдено тело 52-летнего мужчины. Как передает Day.Az, тело Исмаилова Махмуда Гасан оглу было обнаружено в его частном доме. Предполагается, что он умер несколько дней назад. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.
В доме в Сумгайыте обнаружен труп
В одном из домов жилого массива "Джорат баглары" в Сумгайыте найдено тело 52-летнего мужчины.
Как передает Day.Az, тело Исмаилова Махмуда Гасан оглу было обнаружено в его частном доме. Предполагается, что он умер несколько дней назад.
В настоящее время проводится расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.
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