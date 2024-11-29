Чад разрывает соглашение с Францией

Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление главы МИД африканской страны.

"Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой", - сказал государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла.

18 апреля власти Чада направили США письмо, в котором уведомили о намерении разорвать военное соглашение. В нем говорилось, что все американские войска должны покинуть военную базу в Нджамене. 25 апреля Пентагон объявил о выводе части американского контингента с чадской территории, назвав принятую меру временным шагом.