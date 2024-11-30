Азербайджанский борец стал чемпионом

В столице Казахстана Астане прошли соревнования по вольной борьбе "Лига звезд борьбы".

Как сообщает İdman.biz, нашу страну на турнире представлял Аганазар Новрузов (74 кг).

Он победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета. Сначала наш соотечественник победил Каната Мусабекова из Казахстана со счетом 3:1. Затем Новрузов одолел россиянина Анзора Закуева - 2:1. В финале Аганазар победил Мирзо Хаитова из Узбекистана со счетом 4:1 и завоевал золотую медаль.