https://news.day.az/sport/1711680.html Азербайджанский борец стал чемпионом В столице Казахстана Астане прошли соревнования по вольной борьбе "Лига звезд борьбы". Как сообщает İdman.biz, нашу страну на турнире представлял Аганазар Новрузов (74 кг). Он победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета. Сначала наш соотечественник победил Каната Мусабекова из Казахстана со счетом 3:1.
Азербайджанский борец стал чемпионом
В столице Казахстана Астане прошли соревнования по вольной борьбе "Лига звезд борьбы".
Как сообщает İdman.biz, нашу страну на турнире представлял Аганазар Новрузов (74 кг).
Он победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета. Сначала наш соотечественник победил Каната Мусабекова из Казахстана со счетом 3:1. Затем Новрузов одолел россиянина Анзора Закуева - 2:1. В финале Аганазар победил Мирзо Хаитова из Узбекистана со счетом 4:1 и завоевал золотую медаль.
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