Какой будет погода в декабре?

В декабре на территории Азербайджана будет преобладать пасмурная, облачная и холодная погода. Среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, объем месячных осадков, в основном, будет близок к климатической норме, на некоторых территориях несколько превышать ее.

В первых числах декабря на территории Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами ливни, на горных территориях возможен снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 6-8 градусов тепла, что близко к норме. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, днем ожидается 8-12 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма 24-34 мм).