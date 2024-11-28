https://news.day.az/society/1711341.html Крупная партия контрабандных сигарет изъята в Баку Сотрудники Главного управления по оперативно-следственной работе Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку реализации крупной партии контрабандных сигарет в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ГТК.
Крупная партия контрабандных сигарет изъята в Баку
Сотрудники Главного управления по оперативно-следственной работе Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку реализации крупной партии контрабандных сигарет в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ГТК.
В ходе проведенных мероприятий таможенники осмотрели транспортные средства, принадлежащие двум жителям Насиминского района столицы, а также нежилое помещение. В результате обыска было обнаружено 210 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.
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