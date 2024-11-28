Крупная партия контрабандных сигарет изъята в Баку

Сотрудники Главного управления по оперативно-следственной работе Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку реализации крупной партии контрабандных сигарет в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ГТК.

В ходе проведенных мероприятий таможенники осмотрели транспортные средства, принадлежащие двум жителям Насиминского района столицы, а также нежилое помещение. В результате обыска было обнаружено 210 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.