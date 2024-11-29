https://news.day.az/culture/1711651.html

Представлена концертная программа в рамках проекта "От Гянджи до Баку" - ФОТО

Вечер "Песни и романса", совместно организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Международным центром мугама, состоялся в рамках проекта "От Гянджи до Баку". Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Гянджинской госфилармонии.