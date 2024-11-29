Представлена концертная программа в рамках проекта "От Гянджи до Баку"

Вечер "Песни и романса", совместно организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Международным центром мугама, состоялся в рамках проекта "От Гянджи до Баку".

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Гянджинской госфилармонии.

На вечере народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, заслуженный артист Турал Абдуллаев, солисты Гянджинской госфилармонии Рустам Джафаров и Васиф Байрамов исполнили песни и романсы азербайджанских композиторов.

В завершение концерта песня Муслима Магомаева "Азербайджан" была встречена аплодисментами зрителей.