https://news.day.az/culture/1711651.html Представлена концертная программа в рамках проекта "От Гянджи до Баку" - ФОТО Вечер "Песни и романса", совместно организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Международным центром мугама, состоялся в рамках проекта "От Гянджи до Баку". Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Гянджинской госфилармонии.
Представлена концертная программа в рамках проекта "От Гянджи до Баку" - ФОТО
Вечер "Песни и романса", совместно организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Международным центром мугама, состоялся в рамках проекта "От Гянджи до Баку".
Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Гянджинской госфилармонии.
На вечере народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, заслуженный артист Турал Абдуллаев, солисты Гянджинской госфилармонии Рустам Джафаров и Васиф Байрамов исполнили песни и романсы азербайджанских композиторов.
В завершение концерта песня Муслима Магомаева "Азербайджан" была встречена аплодисментами зрителей.
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