На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обвале в частном жилом доме в поселке Масазыр Абшеронского района.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

Сообщается, что в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной ситуации на месте происшествия было установлено, что при проведении строительных работ в частном жилом доме произошел обвал.

Спасатели извлекли из-под завалов и передали по назначению тело гражданина Расулова Джамала Азим оглу (1994 г.р.).

В результате обрушения 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.