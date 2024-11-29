Обвал в жилом доме в Масазыре, есть погибший
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обвале в частном жилом доме в поселке Масазыр Абшеронского района.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
Сообщается, что в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
При оценке оперативной ситуации на месте происшествия было установлено, что при проведении строительных работ в частном жилом доме произошел обвал.
Спасатели извлекли из-под завалов и передали по назначению тело гражданина Расулова Джамала Азим оглу (1994 г.р.).
В результате обрушения 2 человека получили травмы различной степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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