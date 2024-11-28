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В Тбилиси начались столкновения с полицией - у здания парламента - ВИДЕО

Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции начались возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az. Потасовки со стражами порядка происходят по обе стороны здания законодательного органа.